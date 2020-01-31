Посольство не нашло россиян среди заразившихся коронавирусом в Китае

В Китае среди заразившихся новым типом коронавируса 2019-nCoV нет россиян. Об этом объявило посольство России в КНР.

«Среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием или подозрением на заболевание, вызванное новым типом коронавируса, российских граждан нет», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии, кроме того, рассказали, что поддерживают связь с 183 гражданами России, которые находятся в провинции Хубэй. 123 человека из них живут в Ухане, именно в этом городе началась вспышка нового коронавируса.

«360» удалось связаться с девушкой, которая живет в Ухане. По ее словам, город буквально вымер, там не работает транспорт, магазины открыты, но продукты в них заканчиваются. Оставшиеся там россияне рассчитывают на помощь посольства.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией. По последней информации, жертвами пневмонии в Китае стали 213 человек, заразились около 9,7 тысячи человек.