Посол России в Италии заявил о миллионе заразившихся новым штаммом коронавируса

Новым штаммом коронавируса заразились уже не менее миллиона жителей Италии. Такие данные привел посол РФ в этой стране Сергей Разов в эфире «России 24».

Разов обратил внимание, что власти Италии утверждают, что держат ситуацию под контролем. В больницах занято около 13% коечного фонда, но вместе с тем, по его словам, растет уровень обеспокоенности.

Почти половина населения Италии, по оценке посла, сейчас оказались в потенциально угрожающей ситуации. Уровень уже заразившихся очень высок, написал РИА ФАН.

«Уже миллион инфицированных», — подчеркнул он.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил в комментарии ТАСС, что Россия сможет преодолеть новую волну коронавируса, которая потенциально может прийти из Европы.

«У нас уже есть опыт преодоления разных пиков пандемии. <…> И самое главное — у нас есть собственные препараты — и вакцины, и лекарства — для борьбы с инфекцией», — сказал Сергеев.