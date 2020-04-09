Пособия, лекарства и инвалидность. Оперштаб о новостях по коронавирусу в России

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИКЦ) рассказал последние новости о COVID-19 в стране. На 9 апреля в России зафиксировали 10 131 случаев заражения в 81 регионе. Большинство из них в Москве — 857 человек. За сутки погибли от инфекции 13 пациентов.

Упростили порядок регистрации безработных на бирже труда

До конца года встать на учет и оформить пособие по безработице можно онлайн. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на пособие могут претендовать самозанятые граждане, которые не могут работать из-за ограничительных мер.

Сергей Собянин рассказал, что выплаты в столице начались с 9 апреля и продолжатся до 30 сентября. Максимальный размер пособия составит 19 500 рублей с учетом московской доплаты.

Инвалидность можно будет получить заочно

До 1 октября инвалидность будет назначаться заочно. Без личного присутствия человека и экспертиз. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции

В число шесть препаратов, которые могут порекомендовать для лечения вируса входят противомалярийные и лекарства на основе интерферона. Еще три лекарства находятся на стадии клинических испытаний. В ведомстве напомнили, что использование кондиционеров должно быть исключено в местах с высоким риском заражения инфекцией.

В столице начали лечить COVID-19 новым способом

Для этого используют плазму крови доноров, которые вылечились от инфекции. В их крови присутствуют антитела к заболеванию. Поэтому переливание плазмы можно использовать для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания.

Клинический комитет по борьбе с COVID-19, в который вошли главврачи столичных коронавирусных стационаров одобрили технологию. Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, донорами стали уже 11 пациентов. Переливание получили семь больных. Ранее подобные исследования успешно прошли в Китае, Германии и США.