Пособия, лекарства и инвалидность. Оперштаб о новостях по коронавирусу в России
Упростили порядок регистрации безработных на бирже труда
До конца года встать на учет и оформить пособие по безработице можно онлайн. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на пособие могут претендовать самозанятые граждане, которые не могут работать из-за ограничительных мер.
Сергей Собянин рассказал, что выплаты в столице начались с 9 апреля и продолжатся до 30 сентября. Максимальный размер пособия составит 19 500 рублей с учетом московской доплаты.
Инвалидность можно будет получить заочно
До 1 октября инвалидность будет назначаться заочно. Без личного присутствия человека и экспертиз. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции
В число шесть препаратов, которые могут порекомендовать для лечения вируса входят противомалярийные и лекарства на основе интерферона. Еще три лекарства находятся на стадии клинических испытаний. В ведомстве напомнили, что использование кондиционеров должно быть исключено в местах с высоким риском заражения инфекцией.
В столице начали лечить COVID-19 новым способом
Для этого используют плазму крови доноров, которые вылечились от инфекции. В их крови присутствуют антитела к заболеванию. Поэтому переливание плазмы можно использовать для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания.
Клинический комитет по борьбе с COVID-19, в который вошли главврачи столичных коронавирусных стационаров одобрили технологию. Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, донорами стали уже 11 пациентов. Переливание получили семь больных. Ранее подобные исследования успешно прошли в Китае, Германии и США.