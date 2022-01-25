Последствия коронавируса предложили лечить электростимуляцией мозга

У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, могут наблюдаться самые разнообразные последствия. Группы ученых из США решила разработать и проверить методы, которые могут помочь бороться с негативными отголосками болезни. Они выяснили, что воздействие на мозг при помощи магнитной и электрической стимуляции может помочь восстановиться.

Согласно данным, которые были получены в результате анализа, воздействие на поверхностные участки коры головного мозга может усилить борьбу с проявлениями коронавируса. Причем не только с неврологическими, но и с психологическими — например, пациенты нередко жалуются на депрессивное состояние после COVID-19, напомнили «Известия».

По словам ученых, есть также данные, что такое воздействие может помочь усилить иммунный ответ организма, облегчить для человека процесс дыхания и уменьшить состояние слабости.

Российские ученые уже оценили эту разработку. Они отметили, что подобные методы действительно можно считать перспективными. Однако специалисты добавили, что применять их нужно с крайней осторожностью, потому что далеко не все эффекты изучены до конца.