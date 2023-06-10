Здоровье 10 июня 2023, 20:08 Последствия длительного ковида сравнили с последней стадией рака легких The Guardian: пациенты с длительным COVID-19 испытывают проблемы как при раке легких РИА «Новости»

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Последствия перенесенной коронавирусной инфекции приводят к серьезным проблемам, сравнимыми с симптомами последней стадии рака легких или перенесенным инсультом. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Университетского колледжа Лондона сообщила газета The Guardian.

В ходе обследования пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, но которые все еще не восстановились, ученые обнаружили, что они быстро устают, а также имеют симптомы более серьезных заболеваний. Все показатели здоровья у них оказались ниже, чем у людей с последней стадией рака, а также после перенесенного инсульта.

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«Длинный Covid — это невидимое состояние, когда многие люди даже не понимают, что с ними происходит и пытаются справиться с изменениями в их организме без обращения к врачам», — заявил один из авторов исследования, профессор Уильям Хенли.

Он подчеркнул, что исследование необходимо продолжить, чтобы разработать меры восстановления для людей в таком состоянии.

Согласно полученным данным, около 17% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, сталкиваются с долговременными последствиями, которые в среднем остаются до четырех месяцев.

В ходе исследования о хронической усталости заявили более 90% участников исследования в возрасте от 18 до 65 лет. Половина заявила, что пропустила по одному рабочему дню через месяц после выздоровления, а 20% отметили, что не имеют сил выйти на службу совсем.