Названы способы избавления от последствий COVID-19

Эксперт заявила, что каждому, кто перенес коронавирусную инфекцию нужна реабилитация. У пациентов с хроническими заболеваниями поражение коронавирусом протекает тяжелее. Возбудитель нарушает работу внутренних органов и может привести к необратимым изменениям. Если у человека больное сердце, то он рискует быстро получить миокардит или аритмию.

У пациентов с легкой формой после выздоровления наблюдаются головные боли, нарушения сна, снижение памяти и даже умственных способностей.

«Нам еще предстоит изучить отдаленные последствия перенесенной новой коронавирусной инфекции — как она отразится на здоровье людей через год, пять, десять лет», — зявила Елена Гусакова.

Она отметила, что реабилитацию нужно начинать как можно раньше. Даже если пациент тяжелый и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему меняют положение, проводят респираторную гимнастику, аппаратную физиотерапию, чтобы как можно скорее он смог дышать самостоятельно.

Для тех, кто перенес заболевание средней тяжести лучше обратить внимание не на работу с сопротивлением на выдохе, а на увеличение подвижности грудной клетки.

«Понятно, что чем моложе пациент и чем правильнее был его образ жизни до болезни, тем быстрее и эффективнее проходит реабилитация», — отметила специалист. При этом она подчеркнула, что главное после перенесенного заболевания стараться больше отдыхать и, если работа предусматривает физические нагрузки, то лучше дать себе еще немного времени.