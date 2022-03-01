Врач предупредил об опасном последствии коронавируса
Офтальмолог Булава заявил, что от коронавируса можно ослепнуть
Коронавирус может крайне негативно сказаться на здоровье глаз. Такой информацией поделился офтальмолог Видновской районной клинической больницы Евгений Булава. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
Врач предупредил о том, что заболевание может спровоцировать покраснение глаз, чувство инородного тела, светобоязнь, выделения и отечность век, а в особо тяжелых случаях даже слепоту. При этом чаще всего с такими последствиями сталкиваются люди, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.
«При прямом контакте возбудителя со слизистой оболочкой глаза и роговицей у пациентов могут наблюдаться симптомы острого неспецифического воспалительного процесса чаще в виде конъюнктивита, но иногда возможно и воспаление наружной оболочки глаза, склеры и роговицы», — сообщил медик.