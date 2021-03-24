Кремль рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от ковида

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после вакцинации от коронавируса. Сутки назад он получил первый компонент препарата.

Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент чувствует себя хорошо», — сказал он.

Он также уточнил, что Путин вакцинируется вторым компонентом препарата «в установленные сроки».

Президент сделал прививку 23 марта. Он не стал вакцинироваться на камеру, потому что ему не нравится выставлять это напоказ. Песков уточнил, что президент и так делает достаточно для пропаганды вакцинирования в России в свое рабочее время.

Кремль также ге стал сообщать, какой именно из трех российских вакцин привился Путин. По словам Пескова, все они одинаково эффективны и надежны. О том, какой препарат выбрал Путин, знает только он сам и его врач.

«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», — сказал Песков.