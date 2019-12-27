После утренника в детсаду умер мальчик в Ульяновске

Четырехлетний мальчик умер в Ульяновске после праздника в детском саду. Он пожаловался, что чувствует себя плохо, и мать вызвала скорую. Женщина отказалась от госпитализации, и ребенок попал в больницу только после второго вызова.

Как сообщил портал 73online.ru, мальчик умер в больнице. До утренника, устроенного в детском саду № 141, дошкольник лежал в больнице с фарингитом. После ему стало плохо, и фельдшеры скорой, вызванные матерью, предложили его госпитализировать для обследования и лечения. Мать отказалась, но ночью вновь вызвала медиков. Ребенка увезли в стационар, но он почти сразу скончался в детской инфекционной больнице.

По предварительным данным, причиной смерти малыша была менингококковая инфекция. Она развивается мгновенно и врачам просто не хватило времени, чтобы спасти мальчика.

Ульяновское Минобразования сообщило, что в детсаду проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей.