Россиянам посоветовали пройти всесторонний осмотр при отсутствии антител после прививки

Отсутствие антител после вакцинации или ревакцинации от коронавируса назвали поводом для визита к врачу. В таких случаях пациентам может понадобиться всесторонний осмотр.

Если тест на антитела у прошедшего вакцинацию их не определили, то спустя полгода человеку необходимо привиться повторно. Директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заметил, что препарат для вакцинации можно заменить. Его словам привело РИА «Новости».

В случае, когда антитела не определяются и после ревакцинации, нужно обратиться к врачу и пройти всесторонне обследование.

«Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в нашей стране вакцины», — пояснил Хаитов.

Он подчеркнул, что при наличии серьезных реакций при первичной вакцинации, в том числе и аллергических, рекомендуется привиться повторно другим препаратом.

Ранее в Минздраве назвали целесообразной вакцинацию от коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения COVID-19 с 22-й недели. Свидетельств о негативном влиянии прививки на течении беременности нет.