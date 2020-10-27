После пандемии число устойчивых к антибиотикам бактерий возрастет

Применение антибиотиков во время пандемии коронавируса уже достигло катастрофических масштабов. Их назначают в 90% случаев, при том, что в действительности такой ряд препаратов нужен только 10% пациентов.

Об этом рассказал профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев (90%) назначение антибиотиков при коронавирусе неоправданно. Яковлев отметил, что при новой инфекции могут быть бактериальные осложнения, но только в 10–15% случаев. Кроме того, по его словам, антибиотики не могут, если их назначить с первых дней лечения, предотвратить развитие таких осложнений.

«Зато способствуют формированию устойчивости микробов, из-за чего бактериальная суперинфекция, если она в последующем присоединится, не будет поддаваться лечению», — объяснил Яковлев в беседе с газетой «Известия». Он отметил, что сегодня во всем мире отказываются от неоправданного использования антибиотиков.

Яковлев добавил, что по некоторым данным, после пандемии устойчивых к антибиотикам бактерий станет в три-четыре раза больше, причем кто-то говорит, что их число возрастет на 50%.

Модельные исследования показывают, что, к 2050 году ежегодно от инфекций, вызванных устойчивыми микробами, будет умирать 10 миллионов человек в мире. Чтобы избежать такого сценария Яковлев считает, что нужно сокращать потребление антибиотиков, но при этом также вести разработку новых.

«Поэтому стимулировать разработку новых антимикробных препаратов, как и формировать правила их разумного использования, нужно на государственном уровне», — заключил Яковлев.