На фоне пандемии чаще стали говорить про посттравматическое стрессовое расстройство — и не случайно. Почти год мир живет в двойном или даже тройном стрессе. Это социальный стресс, поскольку изменились взаимоотношения с окружающими, образ жизни, ежедневная рутина. Ввиду такого развития жизненного сценария люди задействовали мобилизационный потенциал психики «по типу военного времени». А если человек еще и тяжело заболел, организм получает дополнительную и сильную стрессовую нагрузку.

«Ковидная инфекция достаточно токсична, отравляет организм, и при этом мало изучена. Мы приобретаем в режиме реального времени совершенно новый для нас опыт. Создаются пути лечения, мы учимся выстраивать свою жизнь по-другому, — это тоже требует мобилизации всех адаптационных процессов», — объяснила психиатр.

На стресс реагирует не только психика, но и вся эндокринная система. Надпочечники вырабатывают гормоны стресса. В любой момент на фоне тревоги и паники эндокринная система может дать сбой.

Вирус не разрушает психику напрямую, а воздействует на головной мозг опосредованно, токсичностью. Организм борется, поэтому появляется сильная астения, то есть истощение, упадок сил. У многих во время болезни нет сил даже подняться, а глубокий сон не дает восстановиться.

Однако не стоит бояться, что вирус разрушит психику, сказала психиатр. Ведь многие перенесли болезнь бессимптомно, ничего не почувствовали. Соответственно, раннее старческое слабоумие переболевшим не грозит. Основное последствие коронавируса — астения, упадок сил, причем длительный.