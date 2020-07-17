После пандемии COVID-19 человечеству грозит ожирение

«К сожалению, текущая пандемия может способствовать дальнейшему увеличению распространенности ожирения», — отметила Демидова. Заведующая кафедры объяснила, что все ограничения приводят к тому, что в карантинный период, находясь дома, люди переедают и меньше занимаются спортом. Все это может усугубить состояние россиян, которые уже имеют проблемы с весом. Ученые ранее объясняли, почему людям с болезненной полнотой тяжело дается карантин.

По мнению специалистов университета Копенгагена, которые подготовили статью, после коронавируса 10-13% населения обнаружат у себя ожирение. На это повлияет несколько факторов. В их числе заедание стресса и доступность холодильника во время удаленной работы. А также малоподвижность и вынужденное одиночество, которое многих толкает на бесконтрольное переедание. Еще один фактор — экономический. По мнению ученых, доходы и условия жизни напрямую влияют на диету человека.