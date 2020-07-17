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    17 июля 2020, 13:12

    После пандемии COVID-19 человечеству грозит ожирение

    Мария Шагиахметова

    В статье журнала Nature reviews ученые назвали пять факторов, которые приведут к набору веса после пандемии коронавируса. Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова рассказала изданию «Известия», что зарубежные специалисты правы.

    «К сожалению, текущая пандемия может способствовать дальнейшему увеличению распространенности ожирения», — отметила Демидова. Заведующая кафедры объяснила, что все ограничения приводят к тому, что в карантинный период, находясь дома, люди переедают и меньше занимаются спортом. Все это может усугубить состояние россиян, которые уже имеют проблемы с весом. Ученые ранее объясняли, почему людям с болезненной полнотой тяжело дается карантин.

    По мнению специалистов университета Копенгагена, которые подготовили статью, после коронавируса 10-13% населения обнаружат у себя ожирение. На это повлияет несколько факторов. В их числе заедание стресса и доступность холодильника во время удаленной работы. А также малоподвижность и вынужденное одиночество, которое многих толкает на бесконтрольное переедание. Еще один фактор — экономический. По мнению ученых, доходы и условия жизни напрямую влияют на диету человека.