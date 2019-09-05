После гибели пенсионерки у больницы в Севастополе завели дело

Следственное управление СК по республике Крым и Севастополю по факту гибели пожилой женщины около городской больницы завело уголовное дело.

Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам процессуальной проверки сведений, выявленных в ходе мониторинга СМИ, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщили в управлении.

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Ранее в соцсетях появилось сообщение группы волонтеров «Сердце Севастополя» о пенсионерке, которая умерла на скамейке рядом с больницей. Утверждается, что до этого она лечилась в отделении хирургии, получив травму ног. После выписки в ранах началось нагноение, так как некому было делать перевязки.

Пенсионерка в воскресенье обратилась в приемный покой, но там ее принимать отказались. Очевидцы вызвали скорую, но женщина скончалась до ее приезда.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова признала, что пациенты жалуются на соседство с бездомными в палатах, которые обязаны принимать врачи. Она сообщила РИА «Новости», что решением проблемы могло бы стать создание приюта для проживания больны и пожилых людей.

Ведь после окончания лечения врачи вынуждены выписывать их «в никуда».