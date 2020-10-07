Посетители трех столичных ТЦ получат штрафы за отсутствие масок и перчаток

Московская полиция и сотрудники Объединения административно-технических инспекций проверили три столичных торговых центра. Во всех трех посетители не носят маски.

Проверка прошла в торговых центрах «Хорошово», «Гагаринский» и «Океания». Полицейские и сотрудники ОАТИ составили 53 протокола о нарушении, сообщили в Оперативном штабе Москвы. Теперь посетителям, которые не надели маски, будет выписан штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ранее стало известно о закрытии домашнего стадиона футбольной команды «Спартак» — «Открытие Арена». Причина — несоблюдение требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Ведомство теперь должно подать ходатайство в суд о закрытии стадиона на срок от 30 до 90 дней. «Открытию Арена» грозит самый продолжительный вариант наказания, потому что проверяющие выявили не одно, а много нарушений.

По некоторым данным, основная проблема связана с матчем между «Спартаком» и «Зенитом», на котором было гораздо больше болельщиков, чем разрешил Роспотребнадзор.