Посетителей Диснейленда в США предупредили о возможной вспышке кори

Посетителей Диснейленда в США предупредили о риске заболеть корью. Тематический парк на прошлой неделе посетил зараженный этой болезнью человек. Сначала он провел какое-то время в Starbucks.

Американские чиновники в сфере здравоохранения опасаются, что подвержены опасному заболеванию могут оказаться сотни человек. Об этом сообщила газета The New York Times.

В 2014–2015 годах в Диснейленде уже была вспышка кори. Из-за нее власти Калифорнии ужесточили закон о вакцинации, исключив для родителей возможность отказаться от прививки для своих детей на основании личных убеждений.

Вирус кори может жить в воздухе в течение нескольких часов. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний уверяют, что заразиться болезнью можно, даже если оказаться спустя два часа в комнате, где ранее был больной корью. Инкубационный период заболевания достигает 21 дня, напомнили в материале.

Людям, которые теоретически могли пересечься с заразным посетителем Диснейленда, посоветовали проверить, привиты ли они от кори. К врачам посоветовали обратиться тем, кто не вакцинировался, обладателям ослабленной иммунной системы, беременным женщинам и родителям младенцев.

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«Для тех, кто не защищен, корь является очень заразной и потенциально тяжелой болезнью. Она вызывает лихорадку, кашель, покраснение, слезотечение и, наконец, сыпь», — подчеркнул Манту Дэвис, сотрудник здравоохранения округа Лос-Анджелес.

В 2019 году в 31 штате США уже подтверждено 1250 случаев заболевания корью. Только в Лос-Анджелесе их зарегистрировано 19 среди жителей и 11 — у тех, кто был в округе проездом.

Распространение заболевания по всей стране может привести к тому, что Соединенные Штаты утратят статус ликвидировавшего корь государства, присвоенный им Всемирной организацией здравоохранения.