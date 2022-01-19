Посетить общественные места в Свердловской области можно будет без QR-кода с 20 января

Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ, который отменяет обязательное наличие QR-кода во время посещения общественных мест. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на портал правовой информации.

Нововведение начнет действовать с 20 января. Теперь попасть в торговые центры, заведения общепита, салоны красоты и фитнес-центры в регионе можно будет без цифрового кода. Однако, начиная с 27 января, посетить рестораны в ночное время будет нельзя.

QR-коды все еще являются обязательными для посещения зданий органов власти, санаториев и баз отдыха в регионе.