Здоровье 24 декабря 2023, 20:58 Посещение кафе закончилось массовым отравлением на Алтае РИА «Новости»: 15 человек обратились к врачам после посещения кафе на Алтае РИА «Новости»

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Массовое отравление произошло в Алтайском крае: 15 человек, в том числе трое детей почувствовали себя плохо после посещения кафе в городе Заринске. Об этом помощник прокурора края Мария Антошкина рассказала РИА «Новости».

По ее словам, пострадавшие обратились к врачам в медицинское учреждение города.

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«Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования», — добавила помощник прокурора.

Надзорное ведомство начало проверку кафе на предмет соблюдения законодательства в сфере оказания услуг. По словам Антошкиной, прокурор Алтайского края Антон Герман дал получение прокурору города взять ситуацию на контроль.

В ноябре 16 детей попали в больницу с признаками пищевого отравления после посещения школьной столовой в Кировской области. Пункт питания закрыли. Прокуратура начала проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.