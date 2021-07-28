Португалия попросила у стран Европы вакцины от коронавируса

Португалия решила ускорить вакцинацию от коронавируса. Власти страны попросили у глав европейских государств поделиться запасами препаратов от COVID-19. Об этом рассказала глава Минздрава республики Марта Темида, передал сайт kp.ru.

Власти Португалии надеются, что в ближайшие три недели европейские коллеги передадут им около миллиона доз. Норвегия уже предоставила стране около 290 тысяч доз, а Венгрия около 200 тысяч. Также предполагается, что Италия направит в Португалию около 300 тысяч вакцин.

На данный момент в стране привились около 4,5 миллиона человек. К концу лета власти планируют привить примерно 70% населения.