Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах России

Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оказались выше нормы в 40 российских регионах. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 субъектах Российской Федерации», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Больше всего за неделю заболевших ОРВИ среди взрослых. Такая эпидемиологическая ситуация связана с распространением РС-вирусов, аденовирусов и вирусов парагриппа. Роспотребнадзор отметил, что от гриппа в России уже привились более 54,6 миллиона человек. Это 37% всего населения страны.

В конце октября Роспотребнадзор информировал, что эпидпорог превышен в 38 регионах Российских Федерации. В то время прививку от гриппа сделали 43,8 миллиона россиян.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, как обезопасить себя от заражения ОРВИ. Больного человека можно встретить везде: в лифте, общественном транспорте, в магазине. После возвращения домой необходимо снять маску, не прикасаясь к ее наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, умыть лицо и промыть нос.