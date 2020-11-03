Пороги заболеваемости ОРВИ оказались превышены в 47 регионах России

Эпидемологические пороги заражения ОРВИ превышены в 47 регионах России. При этом от гриппа привита лишь треть населения.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Также в ведомстве напомнили, что есть высокий риск заразиться коронавирусом в лифте. Это помещение маленькое, его не проветривают. Поэтому если в лифте проехал больной COVID-19, после него пассажиры могут легко подцепить вирус.

Ранее стало известно, что в Томской области откроют первый частый госпиталь для больных COVID-19. В нем смогут одновременно проходить лечение 87 пациентов. Госпиталь откроется уже 15 ноября. Сейчас идет оснащение палат мебелью и медицинским оборудованием. Больница уже получила лицензию на оказание медицинской помощи людям, заразившимся коронавирусом.

Получить помощь в госпитале можно будет и по ОМС, хотя официально он считается частным учреждением.