Пороги заболеваемости ОРВИ оказались превышены в 38 регионах России

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали среди россиян превышение порогов заболеваемости ОРВИ. Высокие показатели выявили в 38 субъектах страны.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счет взрослого населения. Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация против гриппа», — сообщил Роспотребнадзор.

По информации ведомства, в стране от гриппа привили более 43,8 миллиона человек. Эта цифра составляет 29,9% от всего населения России. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас активность вирусов гриппа в странах Европы находится на межэпидемическом уровне.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что принимать антибиотики при заболевании гриппом опасно. Препараты не только не смогут справиться с гриппом, но и убьют нормальную микрофлору, а также ослабят иммунитет. Назначить прием антибиотиков могут только врачи. При этом такие препараты применяются при присоединении к гриппу бактериальной инфекции.