Порядка 900 человек сделали прививку от коронавируса в Химках. Среди них пенсионеры

В Химках вакцину от коронавируса получили 900 человек, из них 138 пенсионеров. Запись проводится всеми доступными способами. Об этом врач доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«На текущий момент мы получили 1900 доз. Провакцинировано у нас уже порядка 900 человек. Причем вторым этапом мы провакцинировали свыше 500 человек. В Химках развернули три пункта вакцинации. Все они оснащены необходимым оборудованием», — сообщил врач.

Он добавил, что для удобства населения их разместили в плотно населенных районах, равномерно разбив по городскому округу. В каждом кабинете есть морозильные камеры и все необходимое для оснащения. Медик уточнил, что весь персонал прошел обучение.

«Пенсионеров в Химках привили 138 человек, с хроническими заболеваниями — 400. Запись проводят всеми доступными способами», — заключил он.

В четверг региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова сообщила, что всего в Подмосковье уже привились почти 21 тысяча человек. Кроме того, доставлено 57 549 доз вакцины «Спутник V».