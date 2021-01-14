Порядка 900 человек сделали прививку от коронавируса в Химках. Среди них пенсионеры
«На текущий момент мы получили 1900 доз. Провакцинировано у нас уже порядка 900 человек. Причем вторым этапом мы провакцинировали свыше 500 человек. В Химках развернули три пункта вакцинации. Все они оснащены необходимым оборудованием», — сообщил врач.
Он добавил, что для удобства населения их разместили в плотно населенных районах, равномерно разбив по городскому округу. В каждом кабинете есть морозильные камеры и все необходимое для оснащения. Медик уточнил, что весь персонал прошел обучение.
«Пенсионеров в Химках привили 138 человек, с хроническими заболеваниями — 400. Запись проводят всеми доступными способами», — заключил он.
В четверг региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова сообщила, что всего в Подмосковье уже привились почти 21 тысяча человек. Кроме того, доставлено 57 549 доз вакцины «Спутник V».