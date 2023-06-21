Здоровье 21 июня 2023, 00:48 Порядка 70 тысяч пациентов приняли павильоны «Здоровая Москва»

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За месяц работы павильоны «Здоровая Москва» посетили порядка 70 тысяч человек. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщил «Царьград».

Жители столицы получили возможность проверить свое здоровье в павильонах, которые располагаются в парках. При этом все процедуры специалисты проводят бесплатно и комплексно.

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«Ранняя диагностика предотвратит развитие многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут пройти дополнительные исследования», — заявил мэр.