21 июня 2023, 00:48
Порядка 70 тысяч пациентов приняли павильоны «Здоровая Москва»
За месяц работы павильоны «Здоровая Москва» посетили порядка 70 тысяч человек. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщил «Царьград».
Жители столицы получили возможность проверить свое здоровье в павильонах, которые располагаются в парках. При этом все процедуры специалисты проводят бесплатно и комплексно.
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«Ранняя диагностика предотвратит развитие многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут пройти дополнительные исследования», — заявил мэр.
Врачи
Сергей Собянин
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