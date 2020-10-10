Порядка 650 пациентов лечат в московской больнице в Коммунарке

Сейчас в столичной больнице в Коммунарке находятся более 650 пациентов. Медицинское учреждение специализируется на лечении коронавирусной инфекции.

Обновленную информацию о пациентах Коммунарки опубликовал главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

На инфографике сказано, что за сутки из больницы выписались 99 человек. Умерли девять пациентов.

К аппаратам ИВЛ подключены 32 человека, из которых 29 — старше 60 лет. Всего кислородозависимым признан 281 пациент больницы. Врачи диагностировали внебольничную пневмонию у 483 москвичей, находящихся в Коммунарке. Из всех пациентов коронавирус подтвержден у 309 заболевших.

Ранее врач рассказал об опасности течения коронавируса без симптомов. У таких пациентов последствия болезни могут проявиться гораздо позже. И они будут такими же неприятными, как после сильного заболевания.

