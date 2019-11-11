Российская система здравоохранения подготовилась к наступлению сезона гриппа. Уже около 40% жителей страны сделали необходимые прививки, а в регионы завершают поставку вакцины. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

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«По состоянию на 8 ноября привиты более 55 миллионов человек, или свыше 38% населения. Кроме того, в прививочной кампании активно принимают участие работодатели, которые привили более 4,3 миллиона человек за счет собственных средств», — приводит «Интерфакс» слова Скворцовой.

Она отметила, что поставка детской вакцины в регионы уже завершена. Обеспечение препаратами для взрослых полностью закончат к 15 ноября, сейчас поставлено 80%. Всего запаса вакцин хватит на прививки 45% жителей России.

«Отечественные вакцины, совершенно очевидно, работают. Кроме того, в июне текущего года была зарегистрирована четырехвалентная вакцина, которая является сейчас золотым стандартом в мире и имеет высокий экспортный потенциал», — сказала Скворцова.

Глава Минздрава добавила, что подобные препараты пока будут использоваться для вакцинации людей из так называемых групп риска. Речь идет о работниках медицинской и коммунальной сфер.