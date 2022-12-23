23 декабря 2022, 22:20
Порядка 19 тысяч телеконсультаций провели в ЯНАО в 2022 году
На Ямале особенно популярной становится телемедицина. В 2022 году специалисты провели порядка 19 000 онлайн-консультаций. Об этом сообщил «Север-Пресс».
Подобные услуги оказывают в больницах Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также в новоуренгойском ПНД и СПИД-центре ЯНАО.
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Специалисты во время онлайн-консультаций могут посоветоваться с ведущими коллегами для того, чтобы разработать подходящую тактику лечения.
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«С цифровизацией здравоохранения дистанционное лечение стало популярным подходом в медицинской практике», — заявила первый замдиректора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.
Телемедицина
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