Здоровье 23 декабря 2022, 22:20 Порядка 19 тысяч телеконсультаций провели в ЯНАО в 2022 году

Читать 360tv в

На Ямале особенно популярной становится телемедицина. В 2022 году специалисты провели порядка 19 000 онлайн-консультаций. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Подобные услуги оказывают в больницах Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также в новоуренгойском ПНД и СПИД-центре ЯНАО.

Реклама

Специалисты во время онлайн-консультаций могут посоветоваться с ведущими коллегами для того, чтобы разработать подходящую тактику лечения.

Реклама

«С цифровизацией здравоохранения дистанционное лечение стало популярным подходом в медицинской практике», — заявила первый замдиректора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.