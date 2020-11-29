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    29 ноября 2020, 19:03

    Вирусолог научил распознавать бессимптомное поражение легких

    Алена Макаренко

    Существует только один способ выявить поражение легких при бессимптомном течении коронавируса: провести компьютерную томографию (КТ). Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский, сообщило агентство Ura.ru.
    Вирусолог научил распознавать бессимптомное поражение легких

    «Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса — тут только КТ делать», — заявил Аграновский.

    По его словам, у многих россиян поражение легких проходит бессимптомно.

    «И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой», — заключил вирусолог.

    Требовать госпитализации при легкой и бессимптомной форме коронавируса не стоит, заявил ученый. Нагрузка на систему здравоохранения достаточно высока из-за больных тяжелой формой. Из-за этого отечественная медицина не сможет помочь многим заразившимся.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил, что распространение коронавируса в России завершится в 2021 году. В стране в январе пройдет массовая вакцинация. Группы риска получат медицинский препарат в декабре.

    Вероятность повторного заражения коронавирусом ничтожно мала, если человек не испытывает проблем с иммунитетом. При этом остается открытым вопрос, может ли перенесший COVID-19 пациент стать бессимптомным носителем вируса.