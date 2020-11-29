Вирусолог научил распознавать бессимптомное поражение легких

«Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса — тут только КТ делать», — заявил Аграновский.

По его словам, у многих россиян поражение легких проходит бессимптомно.

«И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой», — заключил вирусолог.

Требовать госпитализации при легкой и бессимптомной форме коронавируса не стоит, заявил ученый. Нагрузка на систему здравоохранения достаточно высока из-за больных тяжелой формой. Из-за этого отечественная медицина не сможет помочь многим заразившимся.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил, что распространение коронавируса в России завершится в 2021 году. В стране в январе пройдет массовая вакцинация. Группы риска получат медицинский препарат в декабре.

Вероятность повторного заражения коронавирусом ничтожно мала, если человек не испытывает проблем с иммунитетом. При этом остается открытым вопрос, может ли перенесший COVID-19 пациент стать бессимптомным носителем вируса.