Стало известно, как коронавирус поражает легкие

Отличительная особенность пневмонии, вызванной коронавирусом, — это одновременное поражение легких с множественными воспалительными изменениями в разных долях.

Как сообщила Baza, при других видах пневмонии, как правило, поражается одна доля легкого. На компьютерной томограмме зараженных COVID-19 видны уплотнения легочной ткани. Внешне они похожи на прозрачные потертые пятна, медики называют такие изменения «матовым стеклом».

На ранней стадии (в первые три дня заболевания) «матовое стекло» видно в трех и более очагах. В это время в альвеолах скапливается жидкость, пациент жалуется на одышку и затрудненное дыхание.

В течение следующей недели пневмония прогрессирует, количество уплотнений растет, и они постепенно консолидируются на периферии легких.

На 10–13 день наступает пик вирусной пневмонии. Поражение может распространиться на всю долю легкого.