Популяционный иммунитет россиян начал работать

Доли россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, уже достаточно для сдерживания инфекции. Благодаря популяционному иммунитету цепочка передачи SARS-CoV-2 постепенно останется без звеньев.

Ученый-иммунолог, академик РАН и директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян уточнил в интервью газете «Известия», что путь приобретения иммунитета в этом случае не важен.

«Неважно, как он был приобретен, — благодаря вакцинации или в результате перенесенного заболевания. Но этого еще недостаточно, чтобы можно было говорить, что мы защищены», — заметил он.

Тотолян обратил внимание на пока высокие показатели заболеваемости в стране — около восьми тысяч новых случаев в сутки. Ситуация, по сравнению с концом прошлого и началом нынешнего года, стала гораздо лучше.

«Но совершенно не достаточно для того, чтобы снимать эпидемию с повестки дня», — заявил иммунолог.

Сравнение уровня популяционного иммунитета россиян с картиной в других странах Тотолян назвал корректным «только по публикациям в научных журналах». Причем сведения в них о реальной ситуации все же размещаются с опозданием, иногда с интервалом в несколько месяцев из-за процесса подготовки материала.

«По другим странам сегодня доступны цифры, которые оценивают ситуацию по состоянию на июль–август прошлого года. Я могу сказать, что в нашей стране в целом уровень серопревалентности выше, нежели в других. Однако сходные цифры наблюдаются, например, в Иране», — заключил иммунолог.