Популярные лекарства оказались опасными при СОVID-19

Наиболее популярными НПВП считаются аспирин, ибупрофен и мелоксикам. Они подавляют активность ферментов циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2 (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), которые воспринимают производство простагландинов, играющих различные биологические роли в воспалительных реакциях.

Такие препараты могут повлиять на восприимчивость организма к инфекции, а также на размножение вируса внутри клеток и действие иммунной системы.

Эксперименты показали, что ибупрофен и мелоксикам не повлияли на экспрессию белков ACE2 и проникновение вируса в клетки. Но важно, что препараты снижали продукцию провоспалительных цитокинов — пептидных информационных молекул — и нарушали гуморальный иммунный ответ, находящийся в лимфе и крови, на SARS-CoV-2. По словам ученых, это выражалось в снижении уровня нейтрализующих защитных антител.

Эксперты отмечают, что нестероидные противовоспалительные препараты могут оказать негативное влияние на ранних стадиях COVID-19. Потому что воспалительные реакции помогают бороться с инфекцией. Тем не менее на более поздних стадиях болезни препараты способны помочь в борьбе с воспалительной реакцией иммунитета, которая может привести к смерти.