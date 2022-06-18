Попову удивило отсутствие данных у западных ученых о причинах неизвестного гепатита

Западные ученые с их техническими и технологическими возможностями уже должны были определить причину возникновения гепатита неизвестной природы у детей. Однако пока результата нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2022.

«Пока коллеги в разных странах, которые сталкиваются с этим заболеванием, не определили причину его возникновения. При всех сегодняшних технологических и технических возможностях, мне кажется, это уже можно было бы сделать, но пока результата нет», — сказала Попова.

Она отметила, что Роспотребнадзор внимательно следит за публикациями на эту тему и за всем, что происходит в этой связи за рубежом.

В настоящее время в мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. В некоторых случаях пациентам потребовалась трансплантация печени. Отмечались и летальные исходы.

Ранее глава научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский озвучил версию о причинах развития неизвестного гепатита у детей. По его словам, причиной мог стать вирус. Покровский отметил, что основные возбудители гепатитов у пациентов не обнаружены, что подталкивает к мысли о вирусном происхождении болезни.