Попова заявила о высокой оценке ВОЗ российских показателей в борьбе с ковидом

Россия успешно справляется с пандемией и по своим показателям по борьбе с коронавирусной инфекцией оказалась одной из лучших стран по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что по числу заболевших на 100 тысяч человек в сутки Россия не поднималась выше 60- го места.

«По оценкам ВОЗ, наших коллег за рубежом, Россия проходит пандемию достойно и с гораздо лучшими показателями, чем во многих странах мира», — заявила Попова.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику по количеству зараженных коронавирусом от министерств здравоохранения стран всего мира, Россия вошла в пятерку стран по общему числу зараженных.

С начала пандемии число инфицированных составило 7 176 085, из которых 17 837 заразились за сутки, по данным на утро вторника, 14 сентября. Умерли с начала распространения коронавируса 194 249 человек. В том числе 781 за сутки.

Лидерами по общему числу зараженных остаются США (41 223 899 случаев с начала пандемии), Индия (33 289 579) и Бразилия (21 006 424).