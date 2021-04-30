Попова заявила о распространении британского штамма коронавируса в России

Более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлено в России, распространение его есть. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день есть распространение, есть завозы <…> У нас выявлено более 350 случаев британского штамма, около 20 — южноафриканского», — заявила Попова в эфире канала «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора также отметила, что ситуация с коронавирусом в стране сейчас стабильна, но она может осложниться, если россияне перестанут соблюдать меры предосторожности во время майских праздников

«Сегодняшняя ситуация с длинными выходными позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила, при тех тенденциях, которые есть в мире, риски [осложнения ситуации] возникнут», — сказала главный санитарный врач России.

Попова напомнила россиянам о требованиях, которые нужно выполнять, в первую очередь это ношение защитных масок в магазинах, транспорте и на работе, личная гигиена и соблюдение социальной дистанции. Большинство россиян, как отметила глава Роспотребнадзора, «очень дисциплинированные».

Эпидемиолог Сергей Отвагин прокомментировал заявления СМИ, что в Россию придет третья волна коронавируса. Недавно Bloomberg сообщил, что в нашей стране вновь произошла вспышка заболеваемости. По мнению специалистов, это было якобы связано с тем, что из-за чересчур оптимистичной оценки эпидемиологической ситуации у граждан снизился спрос на вакцины. В Кремле такие данные опровергли. При этом в Москве действительно зафиксирован рост числа заражений.