Попова заявила о приросте заболеваемости коронавирусом во всех регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о приросте заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что во всех регионах России он составляет от 8% до 15%. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Таким мнением Попова поделилась в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«За последние две недели мы наблюдаем тенденцию роста сегодня во всех федеральных кругах РФ от 8% до 15%», — отметила она.

Также главный санитарный врач страны подчеркнула, что темпы вакцинации в стране довольно низки. Об этом свидетельствует отсутствие диагностированных бессимптомных случаев заболевания COVID-19 в 11 регионах.