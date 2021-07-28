Попова заявила, что локдаун не столь эффективен в борьбе с ковидом

Опыт четырех локдаунов показал, что это не самое эффективное средство для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство — локдаун», — процитировало Попову РИА «Новости».

Главный санитарный врач отметила, что у России есть свой алгоритм действий в борьбе с ковидом. Контроль ситуации со стороны Роспотребнадзора также уберегает страну от крайних эпидемических рисков, сказала Попова, выступая в эфире в рамках кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Кроме того, Попова обратила внимание, что в последние полгода коронавирус начал мутировать интенсивнее. По ее словам, самое главное, чтобы вирус, несмотря на мутации, не стал опаснее. Но при этом он стал уже гораздо более изменчив, чем приходилось наблюдать еще год назад.

Глава Роспотребнадзора также указала, что до сих пор нет ни одного описанного случая передачи коронавируса от животного к человеку.

За минувшие сутки в России выявили 22 420 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 30 июня.