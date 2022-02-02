Попова заявила, что коронавирус перестал проникать в ткани легких

Коронавирус потерял возможность проникать в ткани легких из-за мутаций. Сейчас штамм «омикрон» не провоцирует тяжелые болезни, потому что поражает только органы верхних дыхательных путей. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА «Новости».

Она объяснила, что вирус мутирует постоянно, чтобы приспособиться к существованию в человеческом организме, он меняет свою форму.

«В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что сейчас новые виды коронавируса чаще всего вызывают заболевания верхних дыхательных путей, провоцируя трахеит, а у детей — бронхит.

Но несмотря на то, что «омикрон» не приводит к тяжелой форме заболевания, его последствия еще недостаточно изучены, потому что для составления точной картины прошло еще очень мало времени. Попова напомнила, что другие штаммы коронавируса приводили к самым разным и отдаленным осложнениям.