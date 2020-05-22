Попова: вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска

Если не будет производственных возможностей для создания большого объема препарата, вакцинировать от COVID-19 начнут в первую очередь группы риска. Сейчас прорабатывается возможность увеличения производственных мощностей.

Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она разъяснила, выработать сразу большое количество вакцины сложно.

«Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», — сказала Попова.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина в России для широкого применения может появиться уже в конце июля. Он рассказал, что доклинические испытания препарата идут по графику и никаких сбоев нет.