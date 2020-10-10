Попова: в России нет случаев повторного заражения коронавирусом

По словам Поповой, в России не подтвердилось ни одного случая повторного заражения вирусом.

«Все описанные случаи (а их шесть) — за рубежом», — заявила она.

Также глава ведомства уточнила, что в России была проведена проверка по этому поводу, и в результате ни одного подобного прецедента зафиксировано не было.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что помогло ему быстро побороть коронавирус. По его словам, ему помог экспериментальный препарат из антител «Регенерон». Теперь президент хочет сделать его доступным во всей Америке. Медики предупреждали его о тяжелом течении заболевания, которое могло иметь и вовсе летальный исход. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Также в России появилось лекарство от коронавируса «Арепливир», которое предназначено для лечения в амбулаторных условиях. Его минимальная цена составила 12 320 рублей. Об этом сообщило РИА ФАН.