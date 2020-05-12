Попова уточнила срок сохранения коронавируса на поверхностях

Она пояснила, что именно поэтому ведомство просит граждан носить маски и надевать перчатки перед выходом на улицу.

«Еще одно требование, которое заложено в новых методических рекомендациях, это требование по усиленным мерам дезинфекции», — подчеркнула Попова.

После прикосновения незащищенной рукой к поверхности, где находится коронавирус, любое прикосновение к носу, рту или глазу может привести к заражению.

Основным способом передачи коронавируса остается близкий контакт с носителем. По словам Поповой, 37% выявленных случаев заражения произошли после общения с семьей или друзьями. Свести к минимуму передачу коронавируса от человека к человеку поможет ношение маски и соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра.

Пока эпидемическая ситуация в России остается напряженной. На 100 тысяч человек приходится 158,3 случая заражения. Это достаточно большой показатель.

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных составило 232 243 человека. Вылечились уже 43 512 пациентов, скончались — 2116.