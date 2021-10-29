Попова рассказала о новом варианте коронавируса штамма «дельта»

Специалисты пока не отнесли новый вариант штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 к опасным, которые требуют особой внимательности. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что эксперты Всемирной организации здравоохранения пока включили мутировавший возбудитель в список вариантов, которые требуют дополнительного изучения. Новый вариант уже выявили и определили.

«Пока он не отнесен к вариантам, которые требуют настороженного отношения к себе. Ну, это обычная история развития любого вируса», — подчеркнула Попова.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что на сегодняшний день в России выявили пять случаев заражения новой версией коронавируса штамма «дельта». AY.4.2. выявили у трех жителей московского региона и два случая подтвердились в Татарстане.