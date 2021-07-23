Попова раскрыла данные по заболеваемости ковидом в регионах

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется в 57 регионах России. Снижение наблюдается в 10 субъектах, а в 18 ситуация с заражениями вышла на плато. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что в целом за прошедшие пять суток, в целом по стране наблюдается снижение количества заболевших. Это происходит благодаря ситуации, которая сложилась в Москве и Московской области.

Попова отметила, что ведомство продолжает контролировать ситуацию по принятию мер в субъектах страны. На сегодняшний день 35 регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Еще четыре субъекта сделают это сегодня.

«В тех регионах, где потребовалось введение обязательной вакцинации определенных групп населения, а их 35, были приняты постановления главных государственных санитарных врачей субъектов федерации, и еще четыре изданы сегодня», — заявила Попова.

Сегодня стало известно, что обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели власти Камчатского края. Сделать прививку от коронавируса обязали сотрудников образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, почты, МФЦ, ЖКХ, водителей общественного транспорта, такси, банков и почты.

Кроме того, вакцинацию обязали пройти продавцов, сотрудников кафе и ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров, химчисток прачечных, а также работников рыбопромыслового флота и всех чиновников.

Вторым регионом стал Красноярский край. Там на прививку отправили всех, кто работает с людьми, вахтовиков и государственных служащих. В Республике Марий Эл вакцинироваться обязали продавцов, учителей, врачей, водителей, сотрудников фитнес-центров, ЖКХ и всех чиновников. Четвертым регионом стал Алтайский край, который ввел обязательную вакцинацию для работников торговли образования, общественного питания, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и сферы оказания услуг.