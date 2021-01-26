Попова призвала россиян не расслабляться на фоне спада пандемии

Главный санитарный врач страны отметила, что хотя в России фиксируют все меньше случаев инфицирования COVID-19, гражданам «нельзя расслабляться». Необходимо соблюдать меры предосторожности ввиду сохраняющихся рисков заражения. Попова подчеркнула, что это важно для успешного преодоления «эпидемиологического неблагополучия».

«Ношение масок, чистые руки, поверхности, социальная дистанция — это остается на сегодняшний день обязательным условием», — сказала глава ведомства.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее в ходе президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве сообщил, что иммунитет у перенесших коронавирус может сохраняться около семи-восьми месяцев. Глава Роспотребнадзора, в свою очередь, отметила, что иммунитет у переболевших эффективен и против «британского» штамма коронавируса.