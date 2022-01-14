Попова предупредила о высокой заразности «омикрона»

Носитель «омикрон»-штамма после попадания вируса в организм может оказаться заразным уже в первые сутки — еще до проявления симптомов. Таким наблюдением поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова, передало РИА «Новости».

Главный санитарный врач страны объяснила, что инкубационный период у «омикрона» короче, чем у его предшественников. «Омикрон» очень быстро размножается на слизистой носа и горла.

«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки — до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел», — сказала Попова.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил также симптомы, которые проявляет «омикрон». Среди них — сильная боль в горле, насморк, сухой кашель. Как и при заражении прежними штаммами, у людей повышается температура, появляются сильная слабость и головная боль.

Эксперт отметил, что потеря обоняния, один из самых необычных признаков, характерных для ковида, тоже может проявиться после заражения «омикроном», но уже ближе к выздоровлению. А вот боль в груди практически не встречается и не указывает на «омикрон».

В ВОЗ еще ранее отметили, что к группе риска относятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тех, кто не сделал прививку.