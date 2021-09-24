Попова предупредила о новой группе риска по гриппу в России

В России появилась новая группа риска, которая может очень тяжело перенести грипп — это те, кто уже переболел COVID-19. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она поделилась, что новая группа риска появилась в этом году. Вред от коронавируса остается с человеком даже спустя некоторое время после выздоровления. Многие органы и системы организма функционируют хуже после поражения. Людям, которые перенесли COVID-19, крайне желательно привиться от гриппа, чтобы обезопасить свое здоровье.

Медики говорят и о том, насколько опасно может быть одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией. Поражающая способность вирусов в этом случае может усилиться в несколько раз. В связи с этим уже стартовали доклинические испытания одновременного введения вакцин от обеих болезней. Пока рекомендуемый интервал между двумя прививками составляет один месяц.

Американская компания Moderna ведет разработку единой вакцины, которая сможет защитить одновременно от гриппа и коронавируса. Подобными исследованиями занимаются и в новосибирском центре «Вектор», где тоже планируют создать препарат двойного действия.