Попова предсказала высокий уровень заболеваемости гриппом в 2022 году

Новый сезон гриппа в России может оказаться более активным, чем предыдущий. Об этом предупредила в интервью РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. В этой связи она призвала всех привиться.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — сказала Попова.

По ее словам, в нынешнем году в ведомстве предполагают привить от гриппа не менее 60% населения страны.

Ранее Анна Попова оценила необходимость массовой вакцинации против холеры в России. По ее мнению, в нашей стране нет необходимости в массовой вакцинации против этого типа заболевания. Степень риска развития холеры невысокая. Она также добавила, что против холеры существует российская вакцина, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.