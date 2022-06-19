Попова оценила необходимость массовой вакцинации против холеры в России

В России нет необходимости в массовой вакцинации против холеры. Степень риска развития заболевания невысокая. Об этом в интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — сказала Попова.

Она также добавила, что против холеры существует российская вакцина, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.

Ранее Анна Попова подписала постановление об усилении комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.

Также Попова выразила недоумение относительно отсутствия данных у западных ученых о причинах возникновения неизвестного гепатита. По ее мнению, иностранные специалисты с их техническими и технологическими возможностями уже должны были определить причину возникновения заболвания неизвестной природы у детей. Однако пока результата нет.