Попова оценила необходимость массовой вакцинации против холеры в России
Попова заявила об отсутствии необходимости массовой вакцинации против холеры в России
В России нет необходимости в массовой вакцинации против холеры. Степень риска развития заболевания невысокая. Об этом в интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — сказала Попова.
Она также добавила, что против холеры существует российская вакцина, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.
Ранее Анна Попова подписала постановление об усилении комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.
Также Попова выразила недоумение относительно отсутствия данных у западных ученых о причинах возникновения неизвестного гепатита. По ее мнению, иностранные специалисты с их техническими и технологическими возможностями уже должны были определить причину возникновения заболвания неизвестной природы у детей. Однако пока результата нет.