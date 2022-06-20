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    20 июня 2022, 08:43

    Попова объяснила, когда лучше проходить ревакцинацию от коронавируса

    Попова назвала действующие рекомендации по интервалам ревакцинации от коронавируса

    Екатерина Виславская

    Планов для изменения рекомендаций по срокам ревакцинации от коронавируса в России пока что нет, сообщила РИА «Новости» на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Попова объяснила, когда лучше проходить ревакцинацию от коронавируса

    Сроки остались прежними: очередную прививку от коронавируса следует делать раз в полгода. Такой порядок действует для всех, уточнила глава Роспотребнадзора. Интервал ревакцинации менять пока не планируется, добавила Попова.

    «Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы», — добавила она.

    Анна Попова также предупредила, что новый сезон гриппа может оказаться более активным, чем предыдущий. Санитарные врачи рассчитывают привить от заболевания больше половины населения России.