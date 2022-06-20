Попова объяснила, когда лучше проходить ревакцинацию от коронавируса

Планов для изменения рекомендаций по срокам ревакцинации от коронавируса в России пока что нет, сообщила РИА «Новости» на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сроки остались прежними: очередную прививку от коронавируса следует делать раз в полгода. Такой порядок действует для всех, уточнила глава Роспотребнадзора. Интервал ревакцинации менять пока не планируется, добавила Попова.

«Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы», — добавила она.

Анна Попова также предупредила, что новый сезон гриппа может оказаться более активным, чем предыдущий. Санитарные врачи рассчитывают привить от заболевания больше половины населения России.