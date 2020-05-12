Попова объяснила эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Ношение маски и сохранение дистанции в 1,5-два метра существенно уменьшает возможность человека заразиться коронавирусом от другого человека. Об этом заявила во время брифинга глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что возбудитель передается воздушно-капельным путем.

«Соблюдение дистанции от 1,5 до двух метров между двумя людьми при ношении маски сокращает, практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому», — привело ее цитату РИА «Новости.

Глава надзорного ведомства уточнила, что основным способом передачи коронавируса остается близкий контакт с носителем. Более трети случаев заражения произошли после того как заболевшие пообщались с семьей или знакомым.

По словам Поповой, эпидемическая ситуация в России остается напряженной. На 100 тысяч человек приходится 158,3 случая заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что маски, перчатки и соблюдение остальных санитарных мер останутся в силе до появления вакцины или лекарства от коронавируса.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день составило 232 243 человека. Вылечились уже 43 512 пациентов, скончались — 2116.