Попова назвала условие для празднования Нового года без ограничений

Россияне смогут встретить Новый год в обычном режиме, если в нерабочий период будут соблюдать антиковидные меры и прививаться. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, объявленный нерабочий период нужно использовать для прохождения вакцинации от коронавируса.

«Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Я имею надежду, что так и будет», — отметила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что если жители страны будут соблюдать в нерабочие дни правила и прививаться, то как раз до Нового года ситуация успеет стабилизироваться. Ведущая программы «Вести» поинтересовалась у Поповой, не угрожает ли она новыми ограничениями. На это глава Роспотребнадзора ответила, что вовсе не угрожает. Нерабочие дни должны помочь сбить волну заболеваемости.

«Это должно позволить снизить накал эпидемического процесса, сбить ту волну, которая сегодня есть, сохранить человеческие жизни, здоровье», — пояснила Попова.

Президент Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах антиковидные каникулы начались еще раньше.